L'Apprenti Père Noël

Jeunesse

Saviez-vous que le Père Noël prenait sa retraite tous les 178 ans exactement ? Fort heureusement, les lutins de Noël ont trouvé en Nicolas Barnworth, le remplaçant idéal. Il répond à tous les critères : il est orphelin, et il a un cœur pur ! Il va tout apprendre du métier extraordinaire de Père Noël : conduire le traîneau et inventer de nouveaux jouets ! Avec ses amis Edgard le chef des lutins, Randolph le renne, et Rufus le petit ours polaire, Nicolas ne risque pas de s'ennuyer !