Thriller | 1984

Ancien loubard, Vincent, devenu flic, tente de mettre de l’ordre dans les bas fonds de Paris où la guerre règne entre les gangs des " Viets ", des " Blacks " et des " Justiciers " néo-nazis. Aidé de " l’Arbalète ", une femme prostituée et droguée, Vincent s’oppose à Falco, flic raciste, partisan de la manière forte.Un film d’action qui met Paris à feu et à sang.