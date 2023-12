L'arbalète

A Belleville, un dealer vietnamien est retrouvé la gorge tranchée, sur le territoire arabe. La drogue manque et les camés s'affolent. En fait, elle a été subtilisée par le commissaire Falco, qui fait porter les soupçons sur les Blackies. Le plandu di visionnaire Rigault est simple : il tient sous les verrous une prostituée, "l'Arbalète", maîtresse de Dan, le chef des Viets. Il la relâche contre informations et feint de virer l'inspecteur Vincent, ancien loubard devenu flic, ami de Dan etde l' Arb alète. Vincent mène l'enquête de l'intérieur, tandis que Falco le fait officiellement. Vincent prévient Dan qu'un coup a été monté contre les Viets, les Arabes et les Noirs. Mais il ne sait pas que Falco a passé un marché avec une bande de néo-na zis : les Justiciers.