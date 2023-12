L’Assassin Connait la Musique

Thriller | 1963

Le compositeur Lionel Fribourg cherche désespérément un endroit calme pour écrire une symphonie. Il fait la connaissance d’Agnès qui possède un pavillon et ne tarde pas à éliminer son ex-mari et son beau-père, ceux-ci s’avérant trop encombrants. Obligé de quitter Agnès, Lionel jette son dévolu sur une jeune veuve dont il tue le père. Manque de chance, au cours de l’enterrement de ce dernier, les deux femmes font connaissance et se content leurs malheurs respectifs.