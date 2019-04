INEDIT - Saison 2 de « LASSIE »

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Lassie, Zoe, Harvey et leurs familles respectives - Sarah et Graham Parker, Beth Smith, Tante Kim - ainsi que toute la communauté du Parc - Madame Lee, Robert Humphrey et sa nièce Samantha, Nick Connelly - vont être confrontés à de nouveaux défis intenses et périlleux, ce qui mènera l’action et l’émotion au cœur de 26 nouvelles histoires.



Cette nouvelle saison fera également la part belle à la comédie avec un nouveau personnage, le fantasque professeur Dudley aux inventions farfelues, avec l’incapable Nick Connelly au sommet de sa bêtise, mais surtout avec «la bande de la grange», constituée de Biff le carlin, Houdini le hamster, Looper le raton laveur et Pica la pie, nos quatre compagnons inséparables et loufoques.



D’après le roman et le personnage créés par Eric Knight, développé par Jill Brett.