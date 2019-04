« LASSIE, DES AMIS POUR LA VIE » DOUBLE EPISODE SPECIAL de 52’

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

A cette époque, Lassie n’était encore qu’un petit chiot timide et sans défense et Harvey venait juste d’arriver dans la vallée. Nous verrons comment le lien affectif qui va se créer entre Lassie et nos amis est à l’origine de sa transformation en ce chien héroïque que nous aimons tant.



Lors d'une journée d'adoption de chiots, Zoé et Harvey accueillent Olive et son père venus trouver le compagnon idéal. Mais le chiot sur lequel la petite fille a craqué n'est pas le chien courageux et protecteur à l'image de Lassie, que son père voudrait. Cette situation est pour Zoé, l'occasion de revivre et partager le moment de sa première rencontre avec sa chienne adorée, mais aussi avec son meilleur ami Harvey, tout juste arrivé dans la vallée !