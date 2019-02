De passage dans la vallée, Kim, la tante adorée de Zoé, lui fait la surprise de l’emmener camper avec Harvey et Lassie. En chemin, Zoé insiste pour changer le lieu du bivouac afin de dormir au plus prés des étoiles. Kim accepte en demandant aux enfants d’être prudents car le nouveau lieu est difficile d’accès. Mais après leur nuit à la belle étoile, Kim se fait mordre par un serpent. Zoé réalise que l’état de sa tante ne lui permet plus de redescendre dans la vallée ...