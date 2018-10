Aujourd'hui c'est Halloween ! Zoé saisit l’opportunité de montrer à sa mère qu’elle est responsable en s’occupant de la petite nièce de Madame Lee. Confiante, Zoé emmène la petite fille récolter des bonbons dans la ville voisine en compagnie d’Harvey et Lassie ; mais sur place, Zoé et Harvey se laissent vite débordés par le comportement imprévisible de la petite fille et perdent sa trace ! Heureusement pour eux, Lassie veille.