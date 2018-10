Alors que Zoé et Harvey visitent le tout nouveau barrage du parc, Lassie est contrainte de les attendre à l'extérieur, gênée par les bruits provenant de l'ouvrage. Lorsqu'elle comprend que l'édifice menace de céder à cause d'une avarie causée par Nick, Lassie doit trouver la force nécessaire pour surmonter son incommodité passagère afin de sauver les enfants prisonniers du barrage et stopper l'inondation.