Des amis pour la vie - Première partie - Lassie

Lors d'une journée d'adoption de chiots, Zoé et Harvey accueillent Olive et son père venus trouver le compagnon idéal. Mais le chiot sur lequel la petite fille a craqué n'est pas le chien courageux et protecteur à l'image de Lassie, que son père voudrait. Cette situation est pour Zoé, l'occasion de revivre et partager le moment de sa première rencontre avec sa chienne adorée, mais aussi avec son meilleur ami Harvey, tout juste arrivé dans la vallée!