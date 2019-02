La grande chasse au trésor - Lassie

Devenus assez grands pour participer à la grande chasse au trésor qui célèbre la création du parc du Grand Mont, Zoé et Harvey sont déterminés à remporter la course avec la complicité de Lassie. Si Zoé se montre sûre d'elle en refusant que sa mère rejoigne l'équipe, le doute s'installe rapidement lorsque sa concurrente Samantha ne cesse de les devancer à chaque épreuve. Heureusement, Zoé et Harvey peuvent compter sur la perspicacité de leur coéquipière : Lassie !