Lassie - Le trésor de Beth

Zoé, Harvey, Graham, Beth et Lassie sont forcés d'interrompre leur balade sur le glacier de la vallée, après avoir remarqué que son sommet menaçait de céder. Si pour Graham, ce risque d'effondrement est normal, Beth est contrariée par cette idée. Plus tard, quand Lassie remarque la voiture de Beth garée au pied du glacier, Harvey comprend que sa mère lui cache un secret. Au mépris du danger, il part à sa recherche avec Zoé et Lassie...