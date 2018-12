Les Parker sont une famille soudée. Au sein de cette famille nous avons; Sarah Parker, qui est la mère de Zoé, elle est vétérinaire et est très attentionnée auprès de ses patients comme auprès de sa famille. Graham Parker, le père de Zoé, est ranger au parc national. Très protecteur, il veille toujours à ce que sa famille soit en sécurité. Et bien sûr Zoé, enfant unique, elle ne quitte jamais sa meilleure amie et alliée Lassie.