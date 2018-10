Afin de perpétrer la passion de son père, Harvey se lance dans le concours de photo dont le cliché gagnant illustrera la couverture du guide touristique du Parc. Quand il découvre l’équipement photographique high-tech de Samantha, Harvey sollicite le professeur Dudley pour moderniser son appareil et prendre des photos spectaculaires quitte à se mettre en danger pour cela. Heureusement, Zoé et Lassie sont là pour le protéger et lui rappeler l’essentiel !