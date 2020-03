Pillage - Lassie

Zoé et Harvey enquêtent sur le pillage d'un site archéologique du parc. Très vite, ils se retrouvent chacun dans une situation périlleuse et Lassie doit faire face à un dilemme de taille, puisqu'elle ne peut pas les sauver tous les deux en même temps. Lassie doit alors faire preuve de beaucoup de ruse et d’aplomb pour sortir les enfants de ce qui semble être une impasse et mettre fin au pillage en cours.