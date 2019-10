En soutenant la création d'une nouvelle réserve naturelle aux abords du parc, Zoé, Harvey et Lassie font la rencontre du professeur Dudley, un scientifique loufoque et asocial récemment installé dans la vallée. Réticent au projet, ce dernier refuse de vendre ses terres à l'organisme environnemental à l'origine de la demande, persuadé qu'il s'agit là d'une vaste escroquerie. Décidés à le faire changer d'avis, les enfants et Lassie vont à sa rencontre…