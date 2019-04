Zoé, Harvey et Lassie tentent vainement d’empêcher Samantha et Nick d'explorer une vieille mine dont l’accès s’est ré-ouvert à la suite d’un séisme. Quand Zoé et Lassie se retrouvent piégées au fond de la mine avec Samantha, celle-ci avoue rechercher une statue volée afin de sauver l'honneur de son père. Alors que de nouvelles secousses se succèdent, Zoé et Lassie se démènent pour aider Samantha à récupérer la statue et trouver une voie vers la surface.