Après que Lassie ait déjoué l’attaque d’un loup agressif, Graham demande aux enfants de faire attention et de ne plus sortir dans le parc. Mais lorsque Zoé découvre avec Harvey et Lassie, un renard blessé derrière la porte de chez elle, elle comprend bientôt que l’animal est venu chercher de l’aide ! Zoé décide de le suivre dans le parc malgré le danger...