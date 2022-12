Last Christmas

Cinéma - Romance | 2019

Kate (Emilia Clarke) traine ses problèmes et sa mauvaise humeur dans le rues de Londres, accumulant les déboires, au son exaspérant des clochettes qu'elle trimbale à ses chaussures, une des exigences de son emploi dans une boutique de Noël ouverte toute l'année. Quand Tom (Henry Goding) fait irruption dans sa vie, prêt à passer outre sa forteresse de cynisme, elle a du mal à en croire ses yeux. Alors que Londres s'habille aux couleurs de Noël, rien de semble prédestiner ces deux-là. Mais parfois, il faut laisser tomber la neige, écouter son coeur, et comme George Michael a si bien su le dire et le chanter : " Il faut garder la foi" ("You gotta have faith"). Une comédie romantique co-écrite au rythme des plus célèbres tubes de George Michael.