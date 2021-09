Last resort - S01 E01 - Ordres et contre-ordres

Marcus Chaplin, Commandant de l'U.S.S. Colorado, le sous-marin nucléaire le plus puissant jamais construit, reçoit l'ordre de lancer quatre missiles nucléaires sur le Pakistan, via un canal secondaire initialement prévu au cas où le Pentagone serait inopérant. Etant donné la gravité de la situation, lui et son second décident d'aller à l'encontre du protocole et demandent confirmation. En mesure de représailles, l'U.S.S. Illinois torpille le Colorado et laisse ses membres d'équipage pour morts au fond de l'océan. Les Etats-Unis accusent le Pakistan d'être derrière cette attaque, ce qui conduit à une frappe nucléaire sur le territoire pakistanais. L'équipage du Colorado prend le contrôle de l'île de Sainte Marina où se trouve un avant-poste de l'OTAN. Chaplin menace de lancer ses missiles nucléaires sur ceux (y compris les Etats-Unis) qui menaceraient de s'en prendre à son bâtiment ou cette île.