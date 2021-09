Last resort - S01 E05 - Opération alliance

Le commandant Chaplin et le second Sam Kendall entament les négociations avec une délégation composée du secrétaire d'état à la défense William Curry, la conseillère Amanda Straugh et l'amiral Shepard. Grace Shepard prend le commandement de l'U.S.S. Colorado pour aller réparer une antenne essentielle à leur ligne de défense radar. A Washington, Kylie Sinclair tente de convaincre une nouvelle alliée.