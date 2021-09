Last resort - S01 E07 - La clé du pouvoir

Marcus Chaplin et Sam Kendall sont à la recherche de la clé de mise à feu du commandant. Le chef de pont tente de dissuader un dealer local de vendre de la drogue aux membres de son équipage. James King découvre que Marcus et Sam camouflent la présence sur l'île du cinquième membre du commando clandestin. Elle en informe Grace qui se sent mise à l'écart. Christine et Kylie révèlent à une journaliste un secret qui pourrait favoriser le retour de l'équipage de l'U.S.S Colorado sur le sol américain.