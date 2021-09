Last resort - S01 E08 - Sur le banc des accusés

Le chef ingénieur Hal Anders est accusé de viol lors d'une soirée de réconciliation entre l'équipage du Colorado et les habitants de l'île. Le commandant Chaplin empêche une tentative de lynchage et impose ses conditions pour qu'Anders puisse bénéficier d'un procès en règle. Il désigne Grace pour assurer la défense de l'accusé même si du propre aveu de celle-ci, elle n'est pas la plus apte pour s'acquitter de cette tâche. De son côté, Sam convainc Booth de l'emmener au poste de transmissions.