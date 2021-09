Last resort - S01 E09 - Question de vie ou de mort

Lorsque le bateau à bord duquel se trouvent les familles des membres d'équipage du Colorado est pris d'assaut par un commando pakistanais, Marcus Chaplin et Grace Shepard sont confrontés à un dilemme: accepter les exigences des preneurs d'otages et envoyer un missile nucléaire pour empêcher une invasion au Pakistan ou regarder les otages mourir. Pendant ce temps, la mission des forces spéciales est révélée: on apprend que Hopper avait reçu l'ordre du secrétaire d'état à la défense de maquiller des preuves concernant la construction d'armes de destruction massives par le Pakistan, ordre impliquant le meurtre de deux innocents.