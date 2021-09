Last resort - S01 E10 - Rêve d'évasion

Sam et James quittent l'île de Sainte-Marina pour tenter de libérer Christine, prisonnière à Manille. James y retrouve un ancien des Forces Spéciales et lui demande son aide. Parallèlement, un émissaire chinois accoste sur l'île et propose assistance au commandant Chaplin et à son équipage. Marcus décline l'offre dans un premier temps mais la détérioration des conditions de vie sur l'île le font reconsidérer son jugement. Le chef de pont peine à dissimuler une addiction aux antidouleurs.