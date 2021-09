Last resort - S01 E11 - Le choix des armes

Un typhon, une mutinerie et un coup d'état à Washington vont contraindre Marcus Chaplin et les membres de son équipage à faire des alliances improbables. Sam Kendal essaie tant bien que mal de faire son deuil et sa loyauté envers Marcus est mise à l'épreuve. Un destroyer américain tente d'intercepter le navire de ravitaillement chinois qui se dirige vers l'île et le commandant Chaplin menace de le détruire. Jusqu'où ira t-il pour assurer la survie de son équipage et des habitants de Sainte Marina ?