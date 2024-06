L'auberge des secrets

Natalie Flores, brillante chef new-yorkaise, doit se rendre dans le Vermont pour s'occuper de sa nièce après la mort soudaine de sa sœur jumelle, Celia. Alors que plusieurs événements étranges se produisent dans l'auberge que Celia rénovait avec l'aide de son ami Andy, Natalie commence à se demander si la chute de sa sœur était réellement accidentelle. Sa nièce Sabrina, anéantie, la rejette et passe son temps avec son petit ami, Elijah. Après avoir passé une nuit avec Andy, Natalie découvre que ce dernier lui a caché certains détails d'importance : non seulement il avait fréquenté sa sœur par le passé, mais il a aussi financé une bonne partie des travaux de rénovation et dispose d'un droit de rétention qui empêchera Natalie de vendre l'auberge s'il s'y oppose.