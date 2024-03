Drame • Fiction étrangère

Sabrina et Fletcher vivent à New York. Ils sont mariés et parents de Zoé, lycéenne. Sabrina est à son compte en tant que comptable. Fletcher doit s'absenter pour Paris, comme tous les deux mois, pour son travail. Une facture de 500 dollars dans une boutique de lingerie parisienne vient semer le doute dans l'esprit de Sabrina, qui décide de lui faire la surprise de le rejoindre là-bas. Malheureusement, elle sent qu'elle n'est pas la bienvenue... Fletcher ne sait comment se comporter avec son épouse qui l'encombre lorsque Sergey les surprend ensemble au restaurant. En effet, Sabrina ignore que son mari mène une double vie et a une femme, Bridgette, et un enfant à Paris. Cerise sur le gâteau, il est lié à de sombres transactions immobilières avec Sergey, le père de Bridgette. Mais Sabrina ne compte pas en rester là et elle espère obtenir réparation. Fletcher révèle alors son vrai visage lorsqu'il tente de la supprimer...