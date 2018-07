"Le bal du 14 juillet" avec les plus grands tubes de 70 à 2000 !

Par Muriel DEHAINAULT | Ecrit pour TF1 |

TF1 proposera aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec « LE BAL DU 14 JUILLET», présentée par Nikos Aliagas et produite par DMLS TV, le samedi 14 juillet à 21h.



TF1 rassemble le temps d’une soirée les plus grands tubes des années 70 à 2000. Les tubes d’un jour, les tubes de toujours et les tubes de l’été dans le cadre magique des arènes de Nîmes qui se transforment en plus grand bal de France aux couleurs du 14 juillet.



Nikos Aliagas sera entouré d’une pléiade d’artistes pour vous faire passer une fête inoubliable : Michaël Youn, Kendji Girac, Amir, Tal, Amel Bent, Calogero, Émile & Images, Yannick, Collectif Métissé, Hermès House Band, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Gibson Brothers, Larusso, Helmut Fritz, Lou et Adryano, Richard Sanderson, Zouk Machine, Gilbert Montagné, Magic System, Manau, Chico and The Gypsies!



Chanter et danser dans une magnifique salle de concert à ciel ouvert et aux couleurs bleues, blanches et rouges !