Amel Bent - Ma philosophie

"Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis… Viser la Lune, Ça ne me fait pas peur, Même à l'usure, J'y crois encore et en cœur…" Impossible d'avoir oublié les paroles de ce grand tube de l'année 2004 écrite et interprétée par Amel Bent. Ce soir, La chanteuse de R'n'B et de pop, prochaine coach de The Voice Kids 5 est présente pour nous interpréter sur la scène des arènes de Nîmes sont plus gros et grand succès. TF1 propose une soirée exceptionnelle présentée par Nikos Aliagas dans le cadre magique des arènes de Nîmes. Cette scène magique se transforme en plus grand bal de France aux couleurs du 14 juillet en la présence de nombreux artistes : Michaël Youn, Kendji Girac, Amir, Tal, Amel Bent, Calogero, Émile & Images, Yannick, Collectif Métissé, Hermès House Band, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Gibson Brothers, Larusso, Helmut Fritz, Lou et Adryano, Richard Sanderson, Zouk Machine, Gilbert Montagné, Magic System, Manau, Chico and The Gypsies ! Extrait du Replay LE BAL DU 14 JUILLET du samedi 14 juillet 2018