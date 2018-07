Amir - J’ai cherché

Le scène des Arènes de Nîmes n'est pas nouvelle pour Amir après avoir été élu en 2017 la chanson de l'année avec "On dirait". Ce soir Amir nous fait l'honneur d'interpréter son titre phare "J'ai cherché" (issu de son album "Au cœur de moi"), présenté au grand concours de l'Eurovision en 2017 qui l'a classé 6è au classement général. Chantez et dansez à la maison pour cette grande fête nationale du 14 juillet "On dirait, qu’on a tous un ange , On dirait, on dirait bien que c’est toi, On dirait, que dans ce monde étrange, On dirait que t’as toujours été là…" Extrait du Replay LE BAL DU 14 JUILLET du samedi 14 juillet 2018