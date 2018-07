Fatal Bazouka - Fous ta cagoule (Michael Youn)

A l'occasion du plus grand karaoké de France, Fatal Bazooka incarné par Michael Youn vient interpréter sur la scène magique des arènes de Nîmes un de ses plus grands tubes "Fatal Bazooka". Voici les paroles pour ceux qui veulent reprendre le titre : Ouais gros, Fatal Bazooka - Quand c'est l'hiver quand ça fait froid - écoute ça : Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. - Savoie ou bien ? - Non ça va pas - Mec c'est le pôle Nord, on s'gèle les grelots - Bordel, y fait plus froid qu'dans ton frigo - Un pied dehors direct c'est la pharyngite - La morve au nez, les microbes qui s'agitent - Alors écoute avant qu'y s'ra trop tard - Avant qu'tu s'ras tout dur comme un surgelé Picard On n'est pas v'nu pour jouer les papas poules - Mais un conseil mon gars, fous ta cagoule [Refrain] : Fous ta cagoule, fous ta cagoule Ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules Fous ta cagoule ouais, fous ta cagoule La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule Extrait du Replay LE BAL DU 14 JUILLET du samedi 14 juillet 2018