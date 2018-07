Kendji Girac - Andalouse

Sur cette scène des arènes de Nîmes dans ce cadre magique et à l'occasion du "Bal du 14 juillet, de cette grande fête nationale, Kendji Girac vient nous interpréter un de ses plus grands tubes "Andalouse". Qui n'a pas dansé sur ce rythme endiablé ou fredonné les paroles "Toi, toi ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse Quand tu danses le temps s'arrête, je perds le nord, je perds la tête Toi ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules Je ne vois plus le monde autour, c'est peut-être ça l'amour…" Extrait du Replay LE BAL DU 14 JUILLET du samedi 14 juillet 2018