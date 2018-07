Lou & Adryano - Papaoutai

A l'occasion du plus grand bal de France pour la fête nationale du 14 juillet, retrouvons aux Arènes de Nîmes "Le bal du 14 juillet" Lou et Adryano qui interprètent "Papaoutai". Lou révélée par The Voice Kids enchaîne les tubes et dernièrement interprète en duo avec Adryano leur nouveau single "Une fille du soleil" (Mi Eldorado). Ce soir, TF1 propose une soirée exceptionnelle présentée par Nikos Aliagas dans le cadre magique des arènes de Nîmes. Cette scène magique se transforme en plus grand bal de France aux couleurs du 14 juillet en la présence de nombreux artistes : Michaël Youn, Kendji Girac, Amir, Tal, Amel Bent, Calogero, Émile & Images, Yannick, Collectif Métissé, Hermès House Band, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Gibson Brothers, Larusso, Helmut Fritz, Lou et Adryano, Richard Sanderson, Zouk Machine, Gilbert Montagné, Magic System, Manau, Chico and The Gypsies ! Extrait du Replay LE BAL DU 14 JUILLET du samedi 14 juillet 2018