Ce soir c'est la fête du 14 juillet et à cette grande occasion TF1 propose une soirée exceptionnelle présentée par Nikos Aliagas dans le cadre magique des arènes de Nîmes. Cette scène magique se transforme en plus grand bal de France aux couleurs du 14 juillet en la présence de nombreux artistes : Michaël Youn, Kendji Girac, Amir, Tal, Amel Bent, Calogero, Émile & Images, Yannick, Collectif Métissé, Hermès House Band, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Gibson Brothers, Larusso, Helmut Fritz, Lou et Adryano, Richard Sanderson, Zouk Machine, Gilbert Montagné, Magic System, Manau, Chico and The Gypsies ! Pour chanter et danser au rythme du titre de Tal, "Le sens de la vie", voici une partie des paroles " J'ai voulu dormir, et j'ai fermé les yeux Sans même voir que le ciel était bleu Je me suis réveillée sous un nouveau soleil Et depuis ce jour là rien n'est pareil Lumières des projecteurs qui réchauffent mon cœur Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne A chaque pas sur le devant de la scène J'ai trouvé le sens de la vie que je mène Et je l'aime"