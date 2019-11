AVANT PREMIÈRE - Le Bazar de la Charité : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La série inédite de TF1 "Le Bazar de la Charité" arrive le lundi 18 novembre 2019. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Le Bazar de la Charité arrive sur TF1 à partir du Lundi 18 novembre à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à SFR, Orange, Bouygues ou encore Free vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Paris, 1897. Alors que la fête bat son plein au Bazar de la Charité, une vente caritative très courue par la haute société, l’édifice s’embrase. Alice de Jeansin, et Rose, sa bonne, sont prises au piège. Peu après, Adrienne de Lenverpré, découvre le brasier et se rend compte qu’elle aurait dû y mourir. Plus de 120 morts au total, essentiellement des femmes. A cette occasion, le destin de trois d’entre elles bascule. Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière ne seront plus jamais les mêmes. Usurpation d’identité, amours interdites, changement de vie, émancipation, cette mini-série nous plonge dans le destin romanesque hors norme de ses trois héroïnes...

Au casting

Avec : Audrey Fleurot (Adrienne de Lenverpré), Julie de Bona (Rose Rivière), Camille Lou (Alice de Jeansin), Gilbert Melki (Marc-Antoine de Lenverpré), Josiane Balasko (Madame Huchon), Antoine Duléry(Auguste de Jeansin), Florence Pernel (Mathilde de Jeansin), Théo Fernandez (Julien de la Ferté), Victor Meutelet (Victor Minville), François-David Cardonnel (Hugues Chaville), Stéphane Guillon (Célestin Hennion), Aurélien Wiik (Jean Rivière), Gilles Cohen (Préfet Leblanc), Rose de Kervenoaël (Camille de lenverpré), Sacha Pinault (Léo), Adrien Guionnet (Thomas de la Trémoille), Christine Paolini(Gouvernante Lenverpré), Julien Drion (Octave Janvier), Adèle Galloy (Odette de la Trémoille), Satya Dusaugey (Capitaine Pompier), Swan de Marsan (Médecin Alice), Michel Vivier (Cuisinier Vaudier), Jean-Christopher Barro (Groom bazar), Lisa Livane (Madame la Ferrière), José Fumanal (Majordome Jeansin Alfred), Flora Thomas (Bonne Duplessis), Ivan Heidsieck (Valet Cinématographique), Marc de Panda(Henri le Valet de renseignement)



D’après une idée originale de Catherine Ramberg.

Écrite par Catherine Ramberg & Karine Spreuzkouski. Réalisée par Alexandre Laurent.

Produite par Quad Télévision - Iris Bucher, en coproduction avec TF1, en association avec Netflix

Avec le soutien de la Région Île de France, en coproduction avec AT-Production RTBF

