Le Bazar de la Charité – Julie de Bona en tournage pour une nouvelle fiction événement

Après "Ils ont échangé mon enfant", Julie de Bona revient à l’écran avec un nouveau rôle dans la fiction inédite "La Bazar de la Charité". À ses côtés, les actrices Audrey Fleurot et Camille Lou. Les trois comédiennes sont actuellement en tournage depuis le mois de novembre 2018.

Au casting de cette mini-série, Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou, Gilbert Melki, Victor Meutelet, Théo Fernandez, Florence Pernel et François David Cardonnel. D’après un concept de Catherine Ramberg, la mini-série "Le Bazar de la Charité" a été écrite par Catherine Ramberg et Karine Spreuzkouski.

Découvrez le synopsis : Paris, 4 Mai 1897. Un incendie dévastateur détruit en quelques minutes le Bazar de la Charité, l’édifice abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts ; essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel. À cette occasion, trois femmes, Adrienne De Lenverpre, Alice De Jeansin, et sa bonne Rose Rivière voient leur destin bouleversé. Usurpation d’identité, amours interdits, changement radical de vie, émancipation, cette mini-série nous plonge dans la société parisienne de la fin du 19ème siècle, en suivant le destin romanesque de ses trois héroïnes.

La saga, réalisée par Alexandre Laurent, se compose de huit épisodes de 52 minutes. Cette nouvelle fiction est produite par Quad Télévision avec la participation de TF1.