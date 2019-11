La tragique histoire du Bazar de la Charité - Un document exceptionnel diffusé sur HISTOIRE TV

Le 4 mai 1897, Paris va connaître l’incendie le plus tragique de son histoire. 130 femmes périront dans les flammes. Un document diffusé sur HISTOIRE TV à partir du 17 novembre.

L'histoire

Il est des incendies dont Paris se rappelle. Des incendies qui marquent l’Histoire, dont la tragédie dépasse le simple fait divers. L’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité en fait partie.

Le 4 mai 1897, à 16H20, Paris va connaître l’incendie le plus romanesque et le plus tragique de son histoire. Près de 130 femmes périront dans les flammes. Toutes réunies pour la cause des plus démunis dans cette œuvre de bienfaisance. Du plus haut rang de l’aristocratie de France et d’ailleurs, comme la Duchesse d’Alençon, sœur cadette de Sissi l’impératrice ; aux femmes anonymes, bonnes ; ou démunies venant chercher de l’aide. Qu’elles y survivent ou non, ce bûcher funeste sera leur destinée. Une voyante l’avait pourtant prédit quelques semaines auparavant, en vain.

Une manifestation caritative qui tourne au cauchemar

A travers ce documentaire, la réalisatrice Dominique Eloudy, accompagnée d’experts, retrace l’histoire de la plus grande manifestation caritative annuelle parisienne, qui, ce 4 mai 1897, est devenue lieu d’enfer pour toutes les âmes qui s’y sont perdues. Nous découvrirons ces femmes et ces quelques hommes, et les raisons de ce destin partagé. Nous comprendrons comment ce fait divers s’est transformé en véritable passion populaire, traité dans tous les journaux, semaine après semaine, jusque dans les détails les plus intimes. Un événement devenant même nourriture idéologique dans une société française aux abois, entre tradition et modernité, à l’aube du 20ème siècle.

La modernité, la grande coupable de cet incendie.

Le cinématographe, ancêtre du projecteur de cinéma moderne, aura presque causé sa propre perte ce jour-là en entraînant avec lui toutes ces vies humaines. Mais la modernité tirera aussi des leçons essentielles pour l’avenir. De manière sécuritaire tout d’abord : les premières réglementations de prévention contre le risque incendie dans les établissements recevant du public apparaîtront. Modernité scientifique aussi. C’est lors de l’identification impossible de ces dizaines, centaines de bout de corps, de restes de jupons, et de chair calcinée, que naîtra l’odontologie médico-légale, l’identification d’une personne par son empreinte dentaire. La première à être reconnue dans l’histoire de France par ses dents, sera d’ailleurs cette fameuse Duchesse d’Alençon, qui dit-on, sera restée jusqu’au bout pour sauver le plus de ses dames de compagnie, et aura ainsi presque offert son âme aux flammes.

