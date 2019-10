Le Bazar de la Charité - La mini série événement arrive le lundi 18 novembre sur TF1

La tragique histoire du "Bazar de la Charité" portée par Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona, arrivent sur TF1.

Le pitch

Paris, 1897. Un terrible incendie ravage en quelques minutes « Le Bazar de la Charité », une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts, essentiellement des femmes. A cette occasion, le destin de trois d’entre elles bascule. Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière ne seront plus jamais les mêmes. Usurpation d’identité, amours interdites, changement de vie, émancipation, cette mini-série nous plonge dans le destin romanesque hors norme de ses trois héroïnes.

Au casting

Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou

Gilbert Melki, Josiane Balasko

Antoine Duléry, Florence Pernel

Théo Fernandez, Victor Meutelet, François-David Cardonnel

Stéphane Guillon, Aurélien Wiik, Gilles Cohen



D’après une idée originale de Catherine Ramberg.

Écrite par Catherine Ramberg & Karine Spreuzkouski. Réalisée par Alexandre Laurent.

Produite par Quad Télévision - Iris Bucher, en coproduction avec TF1, en association avec Netflix

Avec le soutien de la Région Île de France, en coproduction avec AT-Production RTBF