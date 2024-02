Le Grand Bêtisier 2023 (Partie 2)

« Le Grand bêtisier » est de retour, l’occasion d’une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Aux commandes de ce divertissement à hurler de rire, Karine Ferri et Christophe Beaugrand. Vous découvrirez toutes (ou presque) les images les plus drôles de la saison, les bêtisiers inédits des tournages de vos séries télé, des moments « off » de vos émissions préférées jamais diffusés. « Le Grand Bêtisier », un rendez-vous à ne pas manquer, et à regarder en famille ou entre amis !

