Le bleu de l'océan - Episode 3

Clément découvre l'accident de voiture qui a surement tué Talia. Il accuse Mathilde d'avoir causé cet accident mais cette dernière nie. La mort de Talia réjouit les uns et attriste les autres. Talia a survécu et décide de revenir affronter les Delcourt. Paul se rapproche de Talia et lui suggère que le médaillon trouvé appartient à Mathilde. Talia s'explique donc avec elle et lui fait admettre le sabotage du bateau, mais celle si a perdu la mémoire de cet accident. Boulversée, Mathilde rejoint Talia à son village et tente de la tuer.