Le bleu de l'océan - Episode 4

Dans la bagarre avec Talia, Mathilde est gravement blessée. Talia se voit accusée de tentative d'homicide et le juge décide de son incarcération jusqu'au procés. Mathilde accepte mal la blessure qui la laissera défigurée et affirme aux policiers que Talia avait organisé un piège pour la tuer. Durant son incarcération Talia apprends qu'elle est enceinte de Clément. Le procès arrive et malgré les éléments rassemblés par l'accusation, Talia est libérée. Clément a alors une violente attaque.