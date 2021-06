Le bleu de l'océan - Episode 5

A l'hopital, Clément subit une opération pour le sauver et il est ensuite plongé dans un coma duquel il risque de sortir avec des séquelles. Mathilde kidnappe Talia sur un bateau et cherche à la tuer mais cette dernière parvient à retourner la situation. Mathilde tente de tuer Talia en mettant le feu au bateau mais c'est elle qui périt dans l'accident. Talia a accouché et vit heureuse avec Clément. La famille Delcourt a retrouvé une réelle harmonie.