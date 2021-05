Séries & Fictions

Alors même que leur fille Prune prépare son mariage, Nat et Bruno décident de divorcer. Pour Prune, cette séparation est tout simplement impossible et remet en cause son propre mariage. Entre chantage affectif et autres manipulations, elle n'aura de cesse de tenter de ressouder le couple, tandis que ces derniers, entre mensonges et subterfuges, tentent de suivre leur chemin.