Le cauchemar d'une adolescente

Grace Somerville, 19 ans, rêve de devenir mannequin. Malgré les inquiétudes de sa mère et son petit ami, Matt, elle souhaite poursuivre dans cette voie plutôt que d'aller à l'université. Elle décide de partir seule pour Miami car elle a décroché un contrat avec un photographe, Hunter Kelly. Malheureusement, Hunter est bien décidé à la faire devenir célèbre, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Elle se retrouve piégée et obligée de faire des vidéos en direct sur internet. Sa mère et Matt se lancent désespérément à sa recherche...