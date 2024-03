Thriller • Fiction étrangère

Taylor, 22 ans, voit son fiancé, Brad, mourir dans un accident de voiture. Traumatisée, elle met sa vie entre parenthèses, arrête ses études et décide de quitter l’appartement de sa sœur pour devenir fille au pair. Mais en arrivant chez les Caleb, elle se heurte à l’hostilité d’Allesandra, la mère de la petite Emily, et comprend que sa mission va s’avérer plus compliquée que prévu…