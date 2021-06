Le cavalier de l'aube

Impuissant, John Mason assiste à l'assassinat tragique de son père, il n'a plus qu'une idée en tête : partir sur les traces de son meurtrier et se venger. Lors de son périple il succombe au charme d'Alice, à ses cotés, le cowboy s'assagi et calme sa soif de revanche. Mais un jour la jeune femme lui présente ce qui pourrait être l'assassin de son père : son frère.