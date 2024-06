Le cercle des mensonges

Sylvia, créatrice de bijoux en vogue, voit sa renommée grandir et devient l’objet de toutes les convoitises. Elle est contactée par la fameuse Société des femmes d’influence, une communauté de femmes cheffes d’entreprise très en vogue. Mais est-ce un piège ou une consécration ? Alors que son père refait surface après des années d’absence, elle doit faire la lumière sur les véritables intentions des personnes qui l’entourent et découvrir ce qui est réellement arrivé à sa mère, morte en mer des années plus tôt.