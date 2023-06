Le Challenge – Bande-annonce finale

Retrouvez Jennifer Lawrence dans LE CHALLENGE, une comédie osée et hilarante, réalisée par Gene Stupnitsky (réalisateur de GOOD BOYS et co-scénariste de BAD TEACHER). Maddie (Jennifer Lawrence) est sur le point de perdre sa maison d’enfance et elle pense avoir trouvé la solution à ses problèmes financiers lorsqu’elle tombe sur une offre d’emploi intrigante : parents fortunés cherchent quelqu’un pour emmener Percy, leur fils introverti de 19 ans, dans une série de « dates » afin de le décoincer avant qu’il ne parte pour l’université. A la grande surprise de Maddie, Percy rend ce challenge plus compliqué que prévu et le temps est compté. Elle a un été pour relever ce challenge ou se retrouver sans toit.