Le Colosse aux pieds d'argile

Séries & Fictions

Sébastien est un ancien rugbyman. Un vrai colosse. Entre 12 et 16 ans, tout le monde le voit comme un enfant plein de joie de vivre. Une caractéristique de son Sud-Ouest natal. Mais cette joie de vivre n’est qu’un écran de fumée destiné à protéger l’équilibre de sa famille. 4 ans que Sébastien est violé. Quatre ans qu’il souffre et crie en silence car son prédateur n’est autre qu’un proche de ses parents, aimé de tous. Trente ans plus tard, Sébastien n’a pas réussi à parler, et ses démons le détruisent. Entre désir de vengeance et volonté que personne n’ait plus à vivre ce qu’il a vécu. C’est donc la rencontre d’un gamin, un petit colosse abîmé comme lui l'a été et le retour dans sa vie de celle qu'il n'a pas su aimer adolescent, qui le forceront à faire le bon choix. Celui de la justice… mais la justice à quel prix ?